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Источник: в случае нарушения нового регламента РПЛ клубам может грозить штраф до 100 тысяч рублей

13:43
Новый регламент РПЛ. Фото ФК «Краснодар».
Новый регламент РПЛ. Фото ФК «Краснодар».
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РПЛ разработала специальный проект «Регламента возобновления тренировочного процесса», который подготовлен для рестарта соревнований 21 июня. Санитарный регламент устанавливает основные меры для возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России сезона-2019/20. Он главенствует над обычным регламентом РПЛ, утверждает Metaratings.ru.

В случае его нарушения клубами, игроками или официальными лицами установлена ответственность по части 2 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС. Иные нарушения регламента предусматривает штраф от 10 до 100 тысяч рублей.

В настоящее время проект направлен в Роспотребнадзор для утверждения и доработок. Все клубы премьер-лиги получили его для ознакомления 17 мая.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/za-narushenie-sanitarnogo-reglamenta-v-rpl-predusmotren-shtraf-do-100-000-rubley/

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