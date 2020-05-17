Источник: в случае нарушения нового регламента РПЛ клубам может грозить штраф до 100 тысяч рублей

РПЛ разработала специальный проект «Регламента возобновления тренировочного процесса», который подготовлен для рестарта соревнований 21 июня. Санитарный регламент устанавливает основные меры для возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России сезона-2019/20. Он главенствует над обычным регламентом РПЛ, утверждает Metaratings.ru.

В случае его нарушения клубами, игроками или официальными лицами установлена ответственность по части 2 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС. Иные нарушения регламента предусматривает штраф от 10 до 100 тысяч рублей.

В настоящее время проект направлен в Роспотребнадзор для утверждения и доработок. Все клубы премьер-лиги получили его для ознакомления 17 мая.