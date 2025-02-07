Источник: у «Спартака» возникли сложности с прохождением платежа за Солари

«Спартак» до сих пор не объявил о трансфере вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари из-за сложностей с прохождением платежа за переход игрока, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, как только ситуация разрешится, клубы сразу объявят о совершении сделки.

1 февраля сообщалось, что 23-летний аргентинец уже попрощался с тренерами и игроками «Ривер Плейт» и вылетел в Москву, чтобы подписать контракт с московским клубом после медосмотра.

Солари играет за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он провел 109 матчей, забив 30 голов и сделав 17 результативных передач.