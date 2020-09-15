Источник: у Игнатьева 174 нарушения ПДД всего за один год водительского опыта
Авария с нападающим «Рубина» Иваном Игнатьевым произошла сегодня в 8:30 утра в самом центре Казани — на улице Профсоюзной. Столкнулся футболист с автомобилем 29-летней сотрудницы одного из банков Анастасией Долгополовой, сообщает «Бизнес Online».
С игроком все в порядке. У Долгополовой же диагностировали ушиб головы, с подозрением на сотрясение мозга ее отправили в 7-ю горбольницу Казани.
Сотрудники провели ее освидетельствование — следов опьянения не обнаружили. Тот же самый результат — нет следов алкоголя — показала и проверка футболиста Игнатьева.
Впрочем, по данным источников, он уже имеет внушительный «послужной список» — 174 нарушения всего за один год водительского опыта.
На вопрос журналиста, имел ли игрок отношение к ДТП, Иван коротко ответил: «Нет». На дальнейшие вопросы он не стал отвечать.
Дополнительная информация: