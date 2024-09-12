Источник: тульский «Арсенал» возьмет в аренду защитника «Химок» Волкова

Защитник сборной Белоруссии и «Химок» Захар Волков близок к переходу в тульский «Арсенал», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы достигли соглашения о трансфере Волкова в последний день трансферного окна.

В нынешнем сезоне 27-летний Волков провел три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Химками» рассчитан до 30 июня 2025 года.