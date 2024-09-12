Источник: тульский «Арсенал» возьмет в аренду защитника «Химок» Волкова
Защитник сборной Белоруссии и «Химок» Захар Волков близок к переходу в тульский «Арсенал», сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, клубы достигли соглашения о трансфере Волкова в последний день трансферного окна.
В нынешнем сезоне 27-летний Волков провел три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Химками» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Источник: Metaratings.ru
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|0
|2
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|15
|
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|4
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|
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|
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|6
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|2
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|5
|
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|7
|0
|5
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|4-10
|5
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16
|Факел
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
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Акрон – Химки
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|15.09
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Динамо Мх – Спартак
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Игорь Дивеев
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|П
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Зенит
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Бителло
Динамо
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Даниил Фомин
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