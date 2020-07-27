Источник: трансфер Ловрена обошелся «Зениту» в 12 миллионов евро

Как уже сообщал «СЭ», «Зенит» приобрел защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. 31-летний хорват подписал с российским клубом контракт на три года.

По информации Goal.com, сумма сделки составила 10, 9 миллиона фунтов стерлингов (почти 12 миллионов евро).

Всего за английский клуб Ловрен провел 185 матчей, в которых отметился восемью мячами. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Англии.

На чемпионате мира-2018 Ловрен в составе сборной Хорватии стал серебряным призером. Всего в национальной команде на его счету 57 игр.