РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: трансфер Ловрена обошелся «Зениту» в 12 миллионов евро

15:33
Деян Ловрен. Фото Reuters
Деян Ловрен. Фото Reuters
Теги:

Как уже сообщал «СЭ», «Зенит» приобрел защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. 31-летний хорват подписал с российским клубом контракт на три года.

По информации Goal.com, сумма сделки составила 10, 9 миллиона фунтов стерлингов (почти 12 миллионов евро).

Всего за английский клуб Ловрен провел 185 матчей, в которых отметился восемью мячами. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Англии.

На чемпионате мира-2018 Ловрен в составе сборной Хорватии стал серебряным призером. Всего в национальной команде на его счету 57 игр.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир