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Источник: трансфер Дениса Макарова в «Рубин» сорвался

22:34
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Трансфер полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова в «Рубин» сорвался: игрок не прошел медосмотр. Казанцы решили не подписывать с 21-летним футболистом контракт, утверждает «Бизнес Online».

В конце декабря «Нефтехимик» и «Рубин» согласовали трансфер, с самим игроком также был составлен контракт, но документы в итоге подписаны не будут.

В нынешнем сезоне Макаров провел в чемпионате Олимп — ФНЛ 20 матчей. На его счету 11 голов и 2 голевые передачи.

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