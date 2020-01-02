Источник: трансфер Дениса Макарова в «Рубин» сорвался

Трансфер полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова в «Рубин» сорвался: игрок не прошел медосмотр. Казанцы решили не подписывать с 21-летним футболистом контракт, утверждает «Бизнес Online».

В конце декабря «Нефтехимик» и «Рубин» согласовали трансфер, с самим игроком также был составлен контракт, но документы в итоге подписаны не будут.

В нынешнем сезоне Макаров провел в чемпионате Олимп — ФНЛ 20 матчей. На его счету 11 голов и 2 голевые передачи.