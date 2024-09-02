Источник: Талалаев и «Ахмат» не сумели договориться о назначении во втором раунде переговоров

В воскресенье, 1 сентября, «Ахмат» провел второй раунд переговоров с Андреем Талалаевым о назначении на пост главного тренера команды.

Как сообщает Legalbet, повторное обсуждение возможного возвращения 51-летнего специалиста в грозненский клуб не увенчалось успехом.

После домашнего матча 7-го тура РПЛ с «Акроном» (0:0) грозненцы расстались с Магомедом Адиевым, который может возглавить «Актобе».

Талалаев тренировал «Ахмат» с 2020 по 2022 годы. Под его руководством команда провела 77 игр, одержала 33 победы, потерпела 32 поражения при 12 ничьих. Последним клубом, в котором он работал, были «Химки».