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Источник: «Спартак» вернет Ломовицкого из «Химок» и снова отдаст в «Арсенал»

12:28
Александр Ломовицкий в составе &quot;Арсенала&quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий в составе &quot;Арсенала&quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» досрочно вернет Александра Ломовицкого из «Химок», сообщает «Рейтинг букмекеров». 22-летний хавбек был сдан в аренду в подмосковный клуб, провел в его составе 8 матчей и забил 2 мяча.

Красно-белые планируют отдать Ломовицкого в аренду в тульский «Арсенал», за который тот уже выступал в прошлом сезоне (24 матча, 2 гола).

На днях «Химки» отправили в отставку главного тренера Дмитрия Гунько. На его место пришел Игорь Черевченко.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/lomovitskij-vernetsya-v-tul-skij-arsenal/

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