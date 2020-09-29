Источник: «Спартак» вернет Ломовицкого из «Химок» и снова отдаст в «Арсенал»
12:28
«Спартак» досрочно вернет Александра Ломовицкого из «Химок», сообщает «Рейтинг букмекеров». 22-летний хавбек был сдан в аренду в подмосковный клуб, провел в его составе 8 матчей и забил 2 мяча.
Красно-белые планируют отдать Ломовицкого в аренду в тульский «Арсенал», за который тот уже выступал в прошлом сезоне (24 матча, 2 гола).
На днях «Химки» отправили в отставку главного тренера Дмитрия Гунько. На его место пришел Игорь Черевченко.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/lomovitskij-vernetsya-v-tul-skij-arsenal/