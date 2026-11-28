Источник: «Спартак» продлил контракт с Максименко

«Спартак» продлил контракт с голкипером Александром Максименко до лета 2030 года, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, московский клуб продлил соглашение с 28-летним воспитанником клуба незадолго до матча Fonbet Кубка России против «Оренбурга» (0:1).

Максименко провел за основную команду «Спартака» 248 матчей во всех турнирах, пропустил 280 мячей и 79 раз сыграл на ноль.