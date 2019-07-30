Источник: "Спартак" пока не договорился с АЗ о покупке Тила

"Спартак" пока не договорился о покупке полузащитника АЗ Гуса Тила, информирует voetbalprimeur.nl. Ранее сообщалось, что столичный клуб готов заплатить за хавбека сумму от 10 до 15 миллионов евро.

Ожидается, что Тил может принят участие в двух ближайших матчах АЗ: в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Хекена" и в 1-м туре высшей лиги Голландии против ситтардской "Фортуны".

В основном составе АЗ 21-летний Тил провел 95 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт футболиста с голландским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 6 миллионов евро.

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