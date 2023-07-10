Источник: «Спартак» может платить Давинсону Санчесу не более 3,5 миллиона евро в год
Московский «Спартак» может предложить защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу не более 3 миллиона евро в год, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, в «Тоттенхэме» готовы обсудить с московским клубом вариант с продажей игрока.
Издание Relevo ранее писало, что англичане готовы отпустить 27-летнего центрального защитника в любой клуб не менее чем за 15 миллионов евро.
Ранее агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.
27-летний колумбиец с 2017 года выступает за «Тоттенхэм». В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах.
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|0
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15
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|21.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
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|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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