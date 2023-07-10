Источник: «Спартак» может платить Давинсону Санчесу не более 3,5 миллиона евро в год

Московский «Спартак» может предложить защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу не более 3 миллиона евро в год, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в «Тоттенхэме» готовы обсудить с московским клубом вариант с продажей игрока.

Издание Relevo ранее писало, что англичане готовы отпустить 27-летнего центрального защитника в любой клуб не менее чем за 15 миллионов евро.

Ранее агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.

27-летний колумбиец с 2017 года выступает за «Тоттенхэм». В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах.