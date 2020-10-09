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В Италии утверждают, что «Спартак» интересуется защитником «Болоньи»

21:29
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Правый защитник «Болоньи» Ибраима Мбай может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает Resto del Carlino. Агент 25-летнего защитника подтвердил факт переговоров.

Однако «Болонья» не горит желанием продавать Мбая из-за травмы ряда футболистов обороны.

Мбайе — воспитанник «Интера», в «Болоньи» он выступает с начала 2015 года. В прошедшем сезоне он провел 20 матчей в серии A, в нынешнем еще не выходил на поле.

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