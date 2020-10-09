В Италии утверждают, что «Спартак» интересуется защитником «Болоньи»
Правый защитник «Болоньи» Ибраима Мбай может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает Resto del Carlino. Агент 25-летнего защитника подтвердил факт переговоров.
Однако «Болонья» не горит желанием продавать Мбая из-за травмы ряда футболистов обороны.
Мбайе — воспитанник «Интера», в «Болоньи» он выступает с начала 2015 года. В прошедшем сезоне он провел 20 матчей в серии A, в нынешнем еще не выходил на поле.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.