Источник: Синьков и Орлов могут занять посты генерального и спортивного директоров «Крыльев Советов»

В «Крыльях Советов» могут произойти изменения в руководстве, сообщает Legalbet.

По данным источника, должность генерального директора может занять Антон Синьков, а пост спортивного директора — Андрей Орлов.

Синьков ранее работал спортивным директором самарцев и «Балтики». Орлов занимал должность аналогичную должность в «Сочи».

«Крылья Советов» в этом сезоне набрали 18 очков и занимают 10-е место в таблице РПЛ.