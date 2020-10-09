Источник: Шварц станет главным тренером «Динамо»
Тренер Сандро Шварц в ближайшее время возглавит московское «Динамо», сообщает «Чемпионат».
По данным источника, генеральный директор москвичей Желько Бувач убедил руководство клуба пригласить немецкого тренера, а не остановиться на Курбане Бердыеве. Стороны уже договорились о подписании контракте.
Последним клубом 41-летнего специалиста был «Майнц», который его уволил в декабре прошлого года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4156903-dinamo-soglasovalo-uslovija-kontrakta-so-shvarcem.html