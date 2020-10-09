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Источник: Шварц станет главным тренером «Динамо»

17:59
Сандро Шварц. Фото AFP
Сандро Шварц. Фото AFP
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Тренер Сандро Шварц в ближайшее время возглавит московское «Динамо», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, генеральный директор москвичей Желько Бувач убедил руководство клуба пригласить немецкого тренера, а не остановиться на Курбане Бердыеве. Стороны уже договорились о подписании контракте.

Последним клубом 41-летнего специалиста был «Майнц», который его уволил в декабре прошлого года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4156903-dinamo-soglasovalo-uslovija-kontrakta-so-shvarcem.html

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