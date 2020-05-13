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Источник: самолет «Зенита» подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Пулково

17:49
Самолет «Зенита». Фото ФК «Зенит» Отслеживание полета самолета «Зенита». Фото Telegram-канал «Baza»
Самолет «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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Самолет «Зенита» подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Пулково, откуда он вылетел из Санкт-Петербурга, утверждает Telegram-канал «Baza». По информации источника, рейс SU6413 направлялся в Уфу.

Спустя 20 минут после взлета пилоты передали аварийный код 7700. Экипаж сообщил о расгерметизации и принял решение возвращаться в Пулково. На борту находилось 100 человек.

Позже стало известно, что самолет сине-бело-голубых успешно приземлился.

Отслеживание полета самолета «Зенита». Фото Telegram-канал «Baza»
Отслеживание полета самолета «Зенита». Фото Telegram-канал «Baza»

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