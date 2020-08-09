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Источник: «Рубин» выиграл борьбу за корейского полузащитника у загребского «Динамо»

09:48
Хван Ин Бом. Фото Sportske Novosti.
Хван Ин Бом. Фото Sportske Novosti.
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Корейский полузащитник Хван Ин Бом станет игроком «Рубина», сообщает Sportske Novosti. Указано, что казанский клуб выиграл борьбу за игрока у загребского «Динамо». Футболист выступает за клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс».

По данным издания, корейца хотело приобрести загребское «Динамо», заплатив чуть более миллиона евро, но в борьбу за него вступил «Рубин» и предложил больше, чем хорватский клуб. В «Динамо» рассчитывали, что полузащитник станет заменой уходящему в московское «Динамо» Николе Моро.

23-летний игрок средней линии провел шесть матчей за «Ванкувер». В его активе одна голевая передача.

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