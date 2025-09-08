Источник: «Рубин» почти согласовал переход защитника «Бургоса» Арройо

«Рубин» находится в финальной стадии переговоров о переходе защитника «Бургоса» Андерсона Арройо, сообщает Sport24.

25-летний колумбиец находится в России. Сделка будет завершена в ближайшие два дня.

Контракт Арройо с «Бургосом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В сезоне-2024/25 Арройо провел 38 матчей за клуб сегунды, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.