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Источник: пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова находится в крайне тяжелом состоянии

00:05
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Российский актер, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы. По информации Telegram-канала Mash, у пострадавшего Сергея Захарова диагностировали перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов. За его жизнь борются врачи, он в крайне тяжелом состоянии.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.

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