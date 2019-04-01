Источник: подруги сына менеджера "Спартака" вынесли из его квартиры премиальные сумки и дорогие украшения

Сын сотрудницы "Спартака" пригласил домой двух студенток, а те вынесли мамины дизайнерские сумки и украшения больше чем на миллион рублей, информирует Телеграм-канал "Мутко против".

Как отмечается, Дима – сын менеджера "Спартака" Ирины Лапочкиной. На выходных он с другом позвали в гости двух студенток, обсудили с ними футбол, напились и уснули.

На утро парни не досчитались подружек, а мама трех сумок – Celine, Burberry и Louis Vuiton (на 340 000 рублей), золотого браслета, подвески и сережек Tiffany (на 300 000), золотых колец, шести браслетов и нескольких пар сережек (на миллион рублей).

Полицейские быстро нашли 17-летних девушек и все украденные вещи.