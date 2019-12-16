Источник: Педро Роша станет игроком «Фламенго» после окончания клубного ЧМ

Нападающий «Крузейру» Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», продолжит карьеру в «Фламенго», утверждает Globo Esporte. Клуб уже согласовал условия трансфера 25-летнего бразильца.

О сделке официально будет объявлено после завершения клубного чемпионата мира.

В чемпионате Бразилии Педро Роша провел 23 матча и забил 2 гола, сделав при этом 2 результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.

«Крузейру» вылетел впервые в истории. За него играл Педро Роша