Источник: Паршивлюку предстоит операция в связи с переломом плеча

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк получил тяжелую травму в матче 28-го тура премьер-лиги против "Динамо" (0:0). Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", у игрока диагностирован перелом плеча, а также повреждение ключицы. Он уже улетел в Германию на операцию.

Паршивлюк пропустит от двух до трех месяцев, а также все сборы. Сообщается, что он не собирался продлевать контракт с "Ростовом", истекающий этим летом, а планировал уйти в другой клуб.

В текущем сезоне Паршивлюк провел 29 матчей за "Ростов", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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