Источник: О переходе Гайча в ЦСКА объявят до пятницы

До пятницы о переходе форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча в ЦСКА объявят официально до пятницы. Об этом заявил аргентинский журналист Кристиан Пальяро.

«До пятницы о переходе Гайча объявят официально, — цитирует журналиста Futbol de Los Grandes. — Никаких сложностей в переходе нет. Футболист уже записал прощальное видео».

По имеющейся информации, красно-синие заплатят за 21-летнего аргентинца 8,5 миллиона евро. Сообщается, что в сделку включен пункт, по которому «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от последующей продажи форварда. ЦСКА согласовал условия контракта с Гайчем, соглашение рассчитано на 5 лет.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.