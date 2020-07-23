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Источник: О переходе Гайча в ЦСКА объявят до пятницы

21:13
Адольфо Гайч. Фото elcrackdeportivo.com.ar.
Адольфо Гайч. Фото elcrackdeportivo.com.ar.
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До пятницы о переходе форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча в ЦСКА объявят официально до пятницы. Об этом заявил аргентинский журналист Кристиан Пальяро.

«До пятницы о переходе Гайча объявят официально, — цитирует журналиста Futbol de Los Grandes. — Никаких сложностей в переходе нет. Футболист уже записал прощальное видео».

По имеющейся информации, красно-синие заплатят за 21-летнего аргентинца 8,5 миллиона евро. Сообщается, что в сделку включен пункт, по которому «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от последующей продажи форварда. ЦСКА согласовал условия контракта с Гайчем, соглашение рассчитано на 5 лет.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

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