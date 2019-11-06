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Источник: новый клуб MLS готов заплатить «Зениту» за Дриусси и Краневиттера 30 миллионов долларов

16:53
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Аргентинские игроки «Зенита» Себастьян Дриусси и Матиас Краневиттер могут покинуть клуб, сообщает в своем Telegram-канале Нобель Арустамян. В их приобретении заинтересован «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм. Новый клуб MLS дебютирует в 2020 году. Дриусси и Краневиттер — приоритетные цели.

Американский клуб готов заплатить за игроков 30 миллионов долларов. Переход может состояться в зимнее трансферное окно. Агент футболистов Эрнан Бергман ведет переговоры с питерцами.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» хочет пригласить Эдинсона Кавани и Хавьера Маскерано.

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