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Сегодня, 18:28

Источник назвал причину ухода Амарала из «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал покинул московский клуб из-за отсутствия полномочий на российском рынке, сообщает Metaratings.

По информации источника, 33-летний португалец выступил против трансфера полузащитника «Ростова» Данила Глебова, заявив, что хавбек не стоит запрашиваемых денег. Кроме того, мнение Амарала расходилось с руководством и по другим потенциальным российским новичкам.

Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее он работал скаутом в «Бенфике». «Спартак» объявил об уходе специалиста 10 ноября.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
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Динамо Мх – Оренбург
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Ростов – Химки
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Динамо – Пари НН
 3 : 1
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Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
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Ахмат – Зенит
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