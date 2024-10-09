Источник: московские клубы отказались подписывать форварда сборной Парагвая Арсе

Нескольким российским клубам минувшим летом предлагали кандидатуру форварда сборной Парагвая и «ЛДУ Кито» Алекса Арсе, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, речь идет, как минимум, о «Спартаке» и ЦСКА. Сумма возможной сделки могла составить около 6 миллионов евро. Отмечается, что представителей российских клубов смутил возраст Арсе. Футболисту в июне исполнилось 29 лет.

Однако если парагваец будет поддерживать свою результативность на должном уровне, то к его кандидатуре могут вернуться зимой.

Арсе выступает за «ЛДУ Кито» с февраля 2024 года. Он провел 37 матчей за эквадорский клуб, в которых отметился 26 голами и 4 результативными передачами.