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Источник: махачкалинское «Динамо» отдало в аренду колумбийского защитника Кампо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Махачкалинское «Динамо» отдало защитника Франциско Кампо в аренду в «Шахтер» (Караганда), сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, состав «Динамо» не пополнит экс-нападающий «Спартака-2» Сильванус Нимели, однако трансфер другого форварда до закрытия окна все еще возможен.

Кампо ранее выступал за «горняков» и в январе 2024 года перешел в «Динамо» именно из «Шахтера». 23-летний колумбиец на протяжении карьеры играл на молодежном уровне на родине за «Ла-Экидад Сегурос», а также в чемпионатах Литвы («БФА») и Латвии (ФК «Лиепая»).

В активе Кампо нет ни одного официального матча за махачкалинцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Шахтер (Караганда)
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