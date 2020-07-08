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Источник: «Краснодар» начал переговоры по приобретению Алексея Миранчука

8 июля 2020, 14:45
Алексей Миранчук. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Руководство «Краснодара» включилось в борьбу за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Sport_Inside.

Указано, что по просьбе Сергея Галицкого генеральный директор «быков» Владимир Хашиг уже провел беседу с агентом Миранчука Вадимом Шпиневым, в ближайшее время также планируются переговоры с руководством «Локомотива».

24-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне провел 28 матчей за «Локо» и забил 13 мячей при пяти голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://t.me/Sportinside2013/231

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