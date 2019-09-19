Источник: Кокорин после выхода на свободу поужинал в ресторане на 73 тысячи рублей

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после выхода из из колонии 17 сентября провел время с друзьями. По информации Mash, девять друзей посидели в ресторане на 73 тысячи рублей. Гостям сделали скидку 20 процентов.

Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.