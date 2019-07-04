Источник: Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание в 80 км от родного города форварда

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в исправительной колонии ИК-4 в Алексеевке Белгородской области, информирует Telegram-канал Baza. Это всего в 80 километрах от города Валуйки, где живут родители Кокорина.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев отправлены из СИЗО №2 Москвы в колонию.

Как заявлял глава УФСИН по Москве Сергей Мороз, Кокорин, Мамаев и два других фигуранта - брат форварда Кирилл и друг полузащитника Александр Протасовицкий, получившие сроки от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет, будут отбывать заключение недалеко от столицы. Позже заместитель главы службы Валерий Максименко отметил, что все четверо будут отбывать наказание в одной колонии.