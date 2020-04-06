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Источник: Кикандзе не смог уговорить игроков «Локомотива» на понижение зарплаты

00:28
Гжегож Крыховяк и Владислав Игнатьев. Фото ФК «Локомотив»
Гжегож Крыховяк и Владислав Игнатьев. Фото ФК «Локомотив»
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе предложил футболистам сократить зарплаты на 40% в связи с пандемией коронавируса до 31 мая, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов. Игроки ответили отказом.

Кикнадзе мотивировал свое предложение примером «Спартака», который договорился о понижении выплат до конца апреля. «Железнодорожники» не предлагали никаких сокращений за март. Игроки с истекающими контрактами подняли вопрос о продлении соглашений до конца чемпионата. Кикнадзе заявил, что говорить об этом рано, пока не появятся сроки возобновления сезона. В ходе диалога на базе дошло до взаимных упреков.

От лица футболистов выступил вратарь Маринату Гильерме. Он выразил мнение команды, что Кикнадзе мало общается с футболистами и приходит только с плохими вестями. Гендиректор сослался на тяжелое финансовое положение клуба, футболисты остались при своем взгляде. Следующий раунд переговоров состоится сегодня, 6 апреля.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 263 796 человек. Умерших — 69 082, выздоровевших — 258 588.

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.

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