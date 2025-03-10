Источник: Игнатов восстановился после травмы и начнет тренировки со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оправился от мышечного повреждения и в ближайшее время начнет занятия в общей группе, сообщает Metaratings.ru.

Ранее хавбек пропустил матчи весенней части РПЛ против «Оренбурга» (2:0) и «Рубина» (1:2).

Игнатов выступает за основную команду «Спартака» с 2018 года. На счету полузащитника девять голов и 16 результативных передач в 126 матчах. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 1,2 мл евро.