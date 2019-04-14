Источник: Гулиева могут лишить прав после инцидента с пешеходом

На полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева завели два административных дела за повторный проезд на красный свет и уклонение от уплаты штрафа после дорожного инцидента с участием гражданина США Майкла Коу Джона Эли, где хавбек сломал нос мужчине, информирует Телеграм-канал Mash.

– Материалы отправили в суд – может отделаться штрафом в 10 тысяч, а могут и права отобрать, – сообщает Mash.

10 апреля, в среду, Гулиев, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела Джона Эли. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца – тот якобы ударил по автомобилю.

12 апреля, "Спартак" выступил с официальным заявлением, где объявил, что применит дисциплинарные санкции в отношении Гулиева. Сам россиянин позже извинился перед клубом, болельщиками и пострадавшим.

По информации другого источника Телеграм-канала "Baza", 22-летний хавбек оштрафован на 5 миллионов рублей.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию

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