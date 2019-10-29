Источник: ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»

ЦСКА в январе хочет арендовать левого защитника «Севильи» Гильерме Арану, информирует TMW. Если агенты 22-летнего бразильца дадут добро, то армейцы начнут переговоры с испанским клубом.

В августе Арана перешел в «Аталанту» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона с необязательной опцией выкупа. В этом сезоне он провел 3 матча в серии А.

В минувшем сезоне на счету Араны девять матчей за «Севилью» в чемпионате Испании.