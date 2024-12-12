Источник: ЦСКА интересуется форвардом «Ривер Плейт» Борхой
ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Ривер Плейт» Мигеля Борхи, сообщает журналист Пипе Сьерра.
По информации источника, сделка по 31-летнему колумбийцу может состояться в зимнее трансферное окно.
Борха выступает за «Ривер Плейт» с лета 2022 года. В текущем сезоне Борха провел 47 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 4 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 4,5 миллиона евро. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до декабря 2025 года.
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|28.02
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|
Краснодар – Кр. Советов
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Ахмат – Рубин
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Пари НН – Акрон
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Рубин
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