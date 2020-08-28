Источник: ЦСКА готов расстаться с Бийолом и Бистровичем, чтобы освободить места под новых легионеров

ЦСКА продолжает громкую трансферную компанию. Следующим новичком команды должен стать нападающий «Херенвена» Чидера Эджуке, сообщает в своем Telegram-канале комментатор Нобель Арустамян.

Теперь на повестке дня продажи: у ЦСКА некоторый перебор футболистов. Прежде всего клуб планирует расставаться с легионерами, которые не проходят в состав.

В первую очередь это полузащитник Яка Бийол. Он имеет официальное предложение из «Блэкберна» — его сейчас рассматривают и сам футболист, и ЦСКА.

Несколько вариантов продолжения карьеры есть и у хавбека Кристияна Бистровича. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Одна из опций — «Сампдория», правда, там пока лишь обозначен интерес. Бистрович — в шорт-листе генуэзцев из пяти человек на эту позицию. Также к Бистровичу есть устойчивый интерес из Германии.

Виктор Гончаренко уже говорил, что помимо прочих позиций хочет укрепить опорную зону. Поиски и переговоры по опорнику продолжатся только если ЦСКА избавится от легионеров, которые сейчас команде не нужны.

С учетом приезда Эджуке и присутствуем в заявке Бийола и Бистровича у ЦСКА полный комплект по легионерам — 8 человек.