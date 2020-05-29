Источник: Антон Миранчук выбыл на длительный срок из-за травмы
15:11
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил повреждение стопы на одной из первых тренировок, сообщает RT.
По сведениям источника, из-за травмы 24-летний хавбек пропустит около месяца.
Возобновление чемпионата России, остановленного из-за коронавируса, запланировано на 21 июня.
В текущем сезоне на счету Миранчука 13 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/750612-miranchuk-travma-lokomotiv
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