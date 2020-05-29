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Источник: Антон Миранчук выбыл на длительный срок из-за травмы

15:11
Антон Миранчук. Фото "СЭ"
Антон Миранчук. Фото "СЭ"
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил повреждение стопы на одной из первых тренировок, сообщает RT.

По сведениям источника, из-за травмы 24-летний хавбек пропустит около месяца.

Возобновление чемпионата России, остановленного из-за коронавируса, запланировано на 21 июня.

В текущем сезоне на счету Миранчука 13 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/750612-miranchuk-travma-lokomotiv

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