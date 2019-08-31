Источник: Александр Соболев попал в сферу интересов «Лечче»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов итальянского «Лечче». Об этом на своем сайте сообщил журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

Других подробностей не сообщается. Действующий контракт 22-летнего россиянина рассчитан до конца декабря 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны других российских клубов, в частности, «Динамо». В этом сезоне в 8 матчах он забил 6 голов.