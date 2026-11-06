Исполняющий обязанности тренера «Рубина» Кузьмин заявил, что готов возглавить команду

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин после победы над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ заявил, что доволен командой.

Матч прошел 6 ноября в Москве и завершился со счетом 1:0 в пользу казанцев.

— Хороший матч и результат. Доволен командой. Были моменты, над которыми нужно будет поработать — много потерь было в первые 25 минут. Но потом ребята перестроились и хорошо выбегал в контратаки.

— Если руководство предложит возглавить команду без приставки и.о., согласитесь?

— Я готов. Действительно, сложно вспомнить, когда «Рубин» побеждал в двух матчах подряд. Да еще и в Москве. Я тогда сам играл, наверное.

— В чем секрет успеха?

— Мы поработали над тактикой. В первую очередь над обороной, но нужна и работа над атакой. Голы со стандартов — это, конечно, хорошо, но нужны мячи и с игры, — сказал Кузьмин.

«Рубин» набрал 18 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В 15-м туре команда 21 ноября примет «Зенит».