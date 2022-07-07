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Алаев: «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома»

Алаев заявил, что будет действовать в интересах всех 16 клубов РПЛ
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что будет действовать в интересах всех 16 клубов.

«Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома». Я ни разу не общался с Алексеем Борисовичем Миллером. Я буду действовать в интересах всех 16 клубов. Если я пойму, что не справляюсь, я первым встану и покину пост. Это может быть и завтра, и через год. Я не вцепился в это кресло», — сказал он.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

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РПЛ
РФС
ФК Зенит
Александр Алаев
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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