Алаев: «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома»

Алаев заявил, что будет действовать в интересах всех 16 клубов РПЛ

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что будет действовать в интересах всех 16 клубов.

«Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома». Я ни разу не общался с Алексеем Борисовичем Миллером. Я буду действовать в интересах всех 16 клубов. Если я пойму, что не справляюсь, я первым встану и покину пост. Это может быть и завтра, и через год. Я не вцепился в это кресло», — сказал он.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.