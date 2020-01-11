Испанский тренер по физподготовке приступил к работе в «Динамо»
13:29
К «Динамо», проводящему сбор в Турции, присоединился тренер по физподготовке Хосе «Пепе» Пастор Верчили.
41-летний испанский специалист, с которым в пятницу был подписан однолетний контракт, был представлен команде перед утренней тренировкой.
Ранее Верчили работал в БАТЭ и «Кубани» с Виктором Гончаренко, в «Рубине» и «Ростове» с Курбаном Бердыевым, а последним его клубом был «Леванте». (Константин Алексеев)
В «Динамо» приехал новый тренер по физподготовке Хосе «Пепе» Пастор Верчили, работавший ранее с Курбаном Бердыевым и Виктором Гончаренко. pic.twitter.com/8SC4GZh4ez— AlexeevKV (@AlexeevKv) January 11, 2020
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