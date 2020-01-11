Испанский тренер по физподготовке приступил к работе в «Динамо»

К «Динамо», проводящему сбор в Турции, присоединился тренер по физподготовке Хосе «Пепе» Пастор Верчили.

41-летний испанский специалист, с которым в пятницу был подписан однолетний контракт, был представлен команде перед утренней тренировкой.

Ранее Верчили работал в БАТЭ и «Кубани» с Виктором Гончаренко, в «Рубине» и «Ростове» с Курбаном Бердыевым, а последним его клубом был «Леванте». (Константин Алексеев)