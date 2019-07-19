Исландский нападающий Кьяртанссон приступил к тренировкам в "Рубине"

Исландский нападающий Видар Кьяртанссон начал тренировки в "Рубине", сообщает Twitter казанского клуба.

Ранее Кьяртанссон был игроком "Ростова", куда перешел в "Ростов" летом прошлого года. В первой половине сезона-2018/19 он отметился 8 матчами в РПЛ. Зимой его взял в аренду шведский "Хаммарбю", где он забил 7 голов в 15 играх.