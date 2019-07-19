Исландский нападающий Кьяртанссон приступил к тренировкам в "Рубине"

Исландский нападающий Видар Кьяртанссон начал тренировки в "Рубине", сообщает Twitter казанского клуба.
Ранее Кьяртанссон был игроком "Ростова", куда перешел в "Ростов" летом прошлого года. В первой половине сезона-2018/19 он отметился 8 матчами в РПЛ. Зимой его взял в аренду шведский "Хаммарбю", где он забил 7 голов в 15 играх.
Нападающий Видар Кьяртанссон приступил к тренировкам с нашей командой! 🙌🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) 19 июля 2019 г.
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Более подробную информацию мы сообщим позднее 🔜 pic.twitter.com/y3oFUBxS0Y
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