Роднина: «Олимпийское движение находится в глубочайшем кризисе»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на отказ российских борцов ехать на Олимпиаду в Париже.
«Если спортсмены приняли это решение, то оно продуманно и перспективно», — сказала Роднина «СЭ».
Также депутат Госдумы прокомментировал слова президента Федерации борьбы России Михаила Мамиашвили о том, что все происходящее — начало конца олимпийского движения.
«Олимпийское движение находится в глубочайшем кризисе. Отношение к российским и белорусским спортсменам, допуск непонятно кого — это уже не двойные, а непонятно какие стандарты. Российских можно наказывать, а израильских нельзя. Это первый показатель того, что в самом движении существуют большие проблемы, в первую очередь, в руководстве МОК», — добавила Роднина.
МОК пригласил на Олимпийские игры 10 российских борцов: Начына Монгуша, Шамиля Мамедова, Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Алана Остаева (все — вольная борьба), Магомеда Муртазалиева (греко-римская борьба), Наталью Малышеву, Алину Касабиеву и Елизавету Петлякову (все — женская борьба).
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.
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7
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8
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9
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11
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12
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14
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15
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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