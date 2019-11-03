Ионов оформил дубль за семь минут в матче с «Краснодаром»
17:13
Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов забил гол в ворота «Краснодара» на 41-й минуте матча 15-го тура чемпионата России. 30-летний хавбек ранее отличился на 34-й минуте встречи. Игра проходит в Краснодаре.
После подачи полузащитника «Ростова» Ивелина Попова с правого фланга защитники «быков» Александр Мартынович с Урошом Спаичем помешали друг другу вынести мяч, тот в результате отскочил к Ионову, который с нескольких метров «расстрелял» вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
До игры с «Краснодаром» у Ионова было два гола за «Ростов» в текущем сезоне.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов».
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