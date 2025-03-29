Инстасамка с мужем планируют покупку футбольного клуба

Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) и ее супруг Олег Еропкин планируют приобретение футбольного клуба, сообщил директор рэп-исполнительницы Максим Столяров.

«Действительно, они планируют покупать клуб. Пока что у нас финализируются переговоры, ждем их окончания», — цитирует Столярова ТАСС.

На данный момент неизвестно, какой именно клуб намерены приобрести артистка с супругом.