Имущество «Амкара» снова выставили на торги. Первый раз удалось продать только автомобили

Конкурсный управляющий «Амкара» Александр Маслаков выставил на торги имущество клуба, сообщает properm.ru. Всего выставляется 329 лотов: единый лот номер 1 ценой 6 миллионов 419 тысяч 250 рублей, а также отдельные лоты.

Заявки претендентов принимаются с 18 марта по 24 апреля.

Это уже вторая попытка продать имущество пермского клуба на торгах, но с первой попытки было продано только несколько автомобилей.Покупателей не заинтересовали кухонные гарнитуры, компьютеры, мебель, футбольное поле и другое имущество «Амкара».

«Амкар» существовал с 1994 по 2018 год. По окончании сезона-2017/18 клуб был признан банкротом и расформирован. С 2004 по 2018 год команда играла в премьер-лиге. Ее лучший результат в истории — четвертое место в 2008 году. В том же году «Амкар» дошел до финала Кубка России, а в следующем принял участие в Лиге Европы, первом и последнем своем розыгрыше еврокубка.