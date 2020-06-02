РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ильзат Ахметов: «Почти полтора года травма плеча не давала играть на 100 процентов»

19:37
Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что его давно беспокоили проблемы с плечом. Футболисту была сделана запланированная артроскопия на левом плечевом суставе.

— К сожалению, почти полтора года травма плеча не давала играть на 100 процентов. Из-за нее я пропустил первый вызов в сборную, — цитирует Ахметова Twitter национальной команды. — А во время нескольких матчей РПЛ плечо вылетало в самый разгар игры.

В последнее время проблема беспокоила все сильнее. Упражнения на закачку уже мало помогали. Посоветовались с руководством клуба и решили сделать операцию.

Я благодарен тренерскому и медицинскому штабу за поддержку в этом вопросе. Это очень важно, когда в такие моменты клуб с тобой солидарен.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир