Шкурин рассказал о своем голе в ворота «Тамбова»

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин рассказал о дебютном голе в ворота «Тамбова» (2:1) в матче второго тура РПЛ.

«Это был долгожданный гол, я очень рад забить в таком тяжелом матче. Беспокоился ли, что мяч не засчитают? Нет, был уверен, что гол чистый. Сейчас ЦСКА хорошо начал сезон, две победы, так что уверенно двигается дальше», — сказал форвард в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне РПЛ 20-летний Шкурин провел четыре матча и не отметился результативными действиями.