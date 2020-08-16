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Шкурин рассказал о своем голе в ворота «Тамбова»

13:03
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Нападающий ЦСКА Илья Шкурин рассказал о дебютном голе в ворота «Тамбова» (2:1) в матче второго тура РПЛ.

«Это был долгожданный гол, я очень рад забить в таком тяжелом матче. Беспокоился ли, что мяч не засчитают? Нет, был уверен, что гол чистый. Сейчас ЦСКА хорошо начал сезон, две победы, так что уверенно двигается дальше», — сказал форвард в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне РПЛ 20-летний Шкурин провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

Пресс-служба ЦСКА

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