Илья Кутепов: «В перерыве Тедеско сказал, что счет 0:0»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ (2:0). Защитник был признан лучшим игроком встречи.

— Такое ощущение, что немножко подсели плюс сыграли удаления, конечно, — сказал Кутепов в эфире «Матч премьер». — На одного меньше играть тяжело, но ребята молодцы: выдержали, вытерпели.

Моменты у «Рубина» были, мы сами виноваты, что дали им эти моменты. Но я думаю, проведем работу над ошибками, поработаем и в следующем матче уже постараемся исключить такие моменты.

— В перерыве после 2:0 что сказал вам главный тренер?

— «Мы должны выиграть второй тайм. Счет 0:0». По крайней мере, мы его не проиграли.