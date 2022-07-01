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Илья Кутепов прокомментировал переход в «Торпедо»

Алексей Еремин
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Защитник Илья Кутепов прокомментировал переход в «Торпедо». Соглашение футболиста с клубом рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один.

«Ощущения самые лучшие, ведь я перехожу в большой клуб с историей и серьезными амбициями. Я и все ребята будем стараться, чтобы мы вернули «Торпедо» статус топ-клуба, которым он и являлся до определенного периода времени», — цитирует Кутепова пресс-служба «Торпедо».

28-летний Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул московский клуб по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Кутепов провел всего 4 матча в Тинькофф РПЛ в составе «Спартака».

Источник: https://torpedo.ru/news/43989/
Илья Кутепов
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