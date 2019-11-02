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Илья Кутепов: «Главный тренер делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях»

2 ноября 2019, 23:35
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как ему работается с новым главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

— Главный тренер делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях, — приводит слова Кутепова Twitter москвичей.

При бывшем главном тренере Олеге Кононове Кутепов не всегда попадал в основной состав, чаще оставаясь на скамейке запасных. Тедеско поменял схему игры команды, играя в три центральных защитника, и при нем Кутепов стал игроком основы.

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