Илья Кутепов: «Главный тренер делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как ему работается с новым главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.
— Главный тренер делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях, — приводит слова Кутепова Twitter москвичей.
При бывшем главном тренере Олеге Кононове Кутепов не всегда попадал в основной состав, чаще оставаясь на скамейке запасных. Тедеско поменял схему игры команды, играя в три центральных защитника, и при нем Кутепов стал игроком основы.
? Читайте завтра в большое интервью Ильи Кутепова на https://t.co/NYRkLvY4Oq— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 2, 2019
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